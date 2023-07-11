تسجيل 16 حالة انتحار و176 محاولة انتحار في صفوف الأطفال منذ بداية السنة

تولّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول « أهم مخرجات برنامج التمكين الاجتماعي للأسر: المنجز والقضايا المطروحة » الذي خصّص لوضع مخرجات التّقارير الاجتماعيّة التي قامت بها مكاتب دراسات وخبراء مختصّون في الشّأن الاجتماعي وأهميّة نتائج هذه الأعمال الميدانيّة من أجل وضع البرامج اللّازمة والقيام بالدّراسات العلميّة التي تنطلق من الإصغاء للظّواهر والإشكاليّات التي تعاني منها الأسر التّونسيّة وتحديد الأولويّات وصياغة البرامج.

وأفادت الوزيرة أنّ برنامج التّمكين الاجتماعي للأسر انطلق سنة 2019 وينفّذ في 18 ولاية وهي صفاقس وأريانة والقصرين والقيروان وسليانة وسوسة وسيدي بوزيد والكاف والمنستير ومدنين والمهدية ومنوبة وقفصة وقابس وتوزر وقبلي وجندوبة وزغوان باعتمادات ماليّة بلغت أكثر من مليون دينار، مُعلنة عن تواصل البرنامج والانطلاق في المرحلة القريبة القادمة في القيام بدراسات ميدانية وأنشطة حوارية في ولايات تطاوين ونابل وباجة وتونس وبن عروس وبنزرت بكلفة تقدّر بـ 550 أ.د.

واعتبرت الوزيرة أنّ الأسرة التّونسية رغم ما تحظى به من منظومة تنمويّة وترسانة تشريعيّة مهمّة إلّا أنّها لا تزال تعيش عديد الإشكاليّات المستجدّة التي تهدّد تماسكها واستقرارها وهو ما تأكّده الدّراسات والتّقارير والإحصائيّات المنجزة في الغرض كارتفاع منسوب العنف في الفضاء الأسري الذي بلغ العنف المسلّط من قبل الزّوج حوالي 75 %، وقدّرت بالنّسبة إلى الأطفال بــ 60%، إلى جانب وجود تقصير بيّن ومتواصل في تربية الأبناء ورعايتهم بنسبة 26 % وعجز الأبوين عن الإحاطة بالأطفال وتربيتهم داخل الأسر بنسبة25 %، علاوة على اعتياد سوء معاملة الأطفال بنسبة 22% وفق التّقرير السّنوي حول حماية الطّفولة المهدّدة والطّفولة في خلاف مع القانون خلال سنة 2020-2021.

كما بيّنت، في السياق ذاته، ارتفاعا في نسب حالات الطّلاق التي بلغت حوالي 16750 حالة سنة 2017-2018 على المستوى الوطني بمعدل حوالي 46 حالة طلاق يوميّا، وانخفاضا في عدد الزّيجات سنويّا وتأخّر سنّ الزّواج أو العزوف عنه بالنّسبة إلى الشّباب البالغ سنّهم أقلّ من 30 سنة وارتفاع في عدد زواج القاصرات.

وبخصوص ظاهرة الانتحار، أفادت الوزيرة تصدّر ولاية القيروان المراتب الأولى على مدى ثلاث سنوات من 2019 الى 2021 على التّوالي 69 و48 و37 حالة انتحار سنويّا، وتسجيل 16 حالة انتحار و176 محاولة انتحار في صفوف الأطفال وذلك من بداية شهر جانفي إلى تاريخ 10 جويلية 2023، وقرابة 80 % من محاولات الانتحار في صفوف الفئة ذاتها هي من الإناث، وتصدّر هذه الولاية أيضا أعلى نسبة أمّية حيث بلغت 41%.

وأضافت أنّه من بين المؤشّرات اللاّفتة للانتباه النّسبة الكبيرة للولادات التي تتمّ بأساليب تقليديّة في المنزل وتحتلّ ولاية منوبة المرتبة الأولى 3213 ولادة تليها ولاية القيروان بـ 1192 ولادة بنسبة 48.3% من مجموع الولادات بالبيت وذلك خلال سنة 2020، ويبلغ مجموع الولادات بمحلّ الإقامة في الولايات ما يناهز 9106 ولادة حسب المعهد الوطني للإحصاء، مؤكدة أنّها تعدّ نسبة عالية بالنّظر إلى درجة الخطورة التي تمثّلها الولادة بالمنزل على صحّة كلّ من الأمّ والجنين.

كلمات البحث :أطفال;انتحار;تونس