تسجيل 21 إصابة جديدة بالكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه بتاريخ 04 أفريل 2020، تم تسجيل 21 حالة إصابة جديدة من مجموع 658 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 137 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 368 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 102 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 51 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 574 حالة مؤكدة من بين 7145 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية.

وأعلنت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19122 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 18720 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و402 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

كما وقع إخضاع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.

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