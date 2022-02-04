تسجيل 21 حالة وفاة و4622 إصابة جديدة في تونس

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 21 حالة وفاة بتاريخ 03 فيفري الجاري ليرتفع العدد الجملي للوفيات ل26548 حالة منذ بداية الجائحة.

كما تم تسجيل 4622 إصابة جديدة بكورونا في التاريخ ذاته، ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 934712 إصابة ، في حين تم تسجيل9979 حالة تعافي ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 821244.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية بتاريخ 03 فيفري 2022 ، 38،67 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ1321 مصابا بكورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 239 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و 56 آخرين تحت التنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة