تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ اليوم الاثنين 9 مارس 2020، إثنان منهما حالتين مستوردتين وحالة عدوى محلية من حالة وافدة ( زوجة).

وقد تمّ التأكد من هذه الإصابات بعد صدور نتائج التحليل المخبري والتي أسفرت عن نتيجة إيجابية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس إلى 5 حالات تتوزع على كل من المهدية وتونس العاصمة وبنزرت.

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