تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 28 جوان 2020، تمّ إجراء 82 تحليلا مخبريا، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 69219.

وقد تم تسجيل 03 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1172 حالة مؤكدة، موزعة كالآتي: 1029حالة شفاء و50حالة وفاة و93 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

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