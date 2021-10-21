تسجيل 3 حالات وفاة و233 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا و233 إصابة جديدة من مجموع 4951 تحليلا مخبريا، بتاريخ أمس الأربعاء 20 أكتوبر 2021.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 4.71 في المائة.

وبلغ العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و132 وفاة.

كما ارتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 684 ألفا و968 شخصا.

وتراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 484 مصابا، من بينهم 12 حالة جديدة، و115 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 37 مريضا للتنفس الاصطناعي.

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