تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه بتاريخ 28 مارس 2020، تم تسجيل 34 حالة إصابة جديدة من مجموع 536 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 287 تحليلا، مخبر معهد باستور: 249 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 312 حالة مؤكدة من بين 3305 تحليلا جمليا.

وسجلت وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا.

كما أهابت وزارة الصحة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.

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