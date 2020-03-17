تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بين 67 تحليلا مخبريا

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في نقطة إعلامية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 4 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا من بين 67 تحليلا مخبريا، 14 حالة مستوردة و10 حالات محلية كانوا في المحيط القريب للحالات المستوردة، ليرتفع عدد المصابين إلى 24 شخصا.

وأشار الوزير إلى أن الحالات الأربع الجديدة المسجلة 3 لمستوردين وواحدة محلية .

وأكد المكي أنه تم التكفل بالمصابين الجُدد وهم الآن تحت الحجز الصحي، مشيرا إلى أن 3259 شخصا يخضعون حاليا للحجر الصحي والمراقبة اليومية .

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