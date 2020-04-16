تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 15 أفريل 2020، تم إجراء 793 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 186 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 374 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 46 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 51 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 32 تحليلا، المخبر المتنقل لوزارة الدفاع: 104 تحليلا).

ولقد تم تسجيل 72 تحليلا إيجابيا، 30 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و42 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 822 حالة مؤكدة من بين 13930 تحليلا جمليا، تتوزع على عدد من الولايات.

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