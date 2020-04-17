تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 16 أفريل 2020، تم إجراء 710 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 179 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 273 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 48 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 54 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 38 تحليلا، المخبر المتنقل لوزارة الدفاع: 118 تحليلا).

ولقد تم تسجيل 71 تحليلا إيجابيا، 29 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و42 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 864 حالة مؤكدة من بين 14640 تحليلا جمليا، تتوزع على عدد من الولايات.

كما بلغ عدد الوفيات 37 شخصا، موزعين على ولايات تونس (5)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

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