تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 28 أفريل 2020، تم إجراء 585 تحليلا مخبريا، 105 تحليلا منها في إطار متابعة المرضى السابقين.

وقد تم تسجيل 47 تحليلا إيجابي، 42 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و5 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 980 حالة مؤكدة من بين 22062 تحليلا إجماليا، تتوزع على عدد من الولايات.

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

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