تسجيل 5 حالات حرجة في صفوف الحجيج التونسيين خلال 3 أيام

أعلن رئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور شكري حمودة في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الاثنين، عن تسجيل 5 حالات حرجة في صفوف الحجيج التونسيين خلال 3 أيام.

وتتمثل هذه الحالات في حالة انهيار بدني تام وحالتا ضربة شمس وحالة هبوط حاد في السكري والدخول في غيبوبة وحالة طب باطني استوجبت الإيواء بالمستشفى.

وبين أنه تم استقبال 54 حالة طارئة بأقسام الطب الباطني في الاستعجالي وتماثلت جميعها للشفاء.

وأكد المتحدث تعافي 134 حالة كانت حاملة للفيروس، مشيرا إلى أن الحجيج عليهم تطبيق حجر ذاتي بـ7 أيام عند عودتهم إلى تونس.

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