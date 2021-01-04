تسجيل 62 حالة وفاة و1252 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 3 جانفي 2021، تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 4657 عينة للتحليل .

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 62 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد وفيات كورونا منذ بداية الجائحة إلى 4862 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين 108 آلاف و491 شخصا من بين 144 ألفا و796 شخصا حاملا للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ1592 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، فيما يُقيم 351 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 114 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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