تسجيل 72 حالة وفاة و 1295 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع إلى 3106 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 72 حالة وفاة جديدة، وذلك إلى غاية يوم 26 نوفمبر الجاري على الساعة 11 ليلا.

وأعلنت الوزارة أنه تم بتاريخ 26 نوفمبر الحالي تسجيل 1295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 4367 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بالتاريخ نفسه 68464 شخصا من بين 93 ألفا و475 حالة حاملة للفيروس، وذلك بعد تسجيل 1011 حالة شفاء.

ويتم حاليا التكفل بـ 1450 مصابا بفيروس كورونا بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 290 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 125 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

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