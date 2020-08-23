تسجيل 80 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه بتاريخ 22 أوت 2020 أنه تم تسجيل 80 حالة إصابة جديدة: 71 حالة محلية و9 حالات وافدة، و21 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وقد تم، منذ تاريخ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 1615 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 484 حالة وافدة و1131 حالة محلية (69%) و21 حالة وفاة (%1،2).

ويقع التكفل حاليا بـــ 38 (2,7%) مريض في المستشفيات من بينهم 9 (0,58%) مرضى بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 1288 (80%)وعدد المرضى الحاملين للاعراض 160 (9،8%).

وقد تمّ إجراء 2236 تحليلا مخبريا من بينها 42 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 125135.



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