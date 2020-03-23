89 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة وتالمستجدة نصاف بن علية في نقطة إعلامية اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إلى 89 حالة مؤكدة من بين 126 تحليلا مخبريا.

وبينت بن علية بأن 89 من الحالات المسجلة 60 منها مستوردة والبقية محلية.

وأشارت بن علية إلى أنه تم إخضاع 14 ألف شخص للحجر الصحي، أكثر من 5 آلاف منهم أتموا فترة الحجر الصحي في حين مازال حوالي 8800 شخص يواصلون الحجر الصحي الذاتي وقيد المراقبة المستمرة.

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