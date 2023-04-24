تسخير طائرة عسكرية لإجلاء الجالية التونسية بالسودان

اخر تحديث : 24/04/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

طائرة عسكرية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تمّ تسخير طائرة عسكرية لاجلاء أفراد الجالية التونسية بجمهورية السودان الذين عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن.
وأكدت الوزارة أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد، فإن عملية إجلاء أفراد الجالية التونسية بالسودان قد انطلقت فجر هذا اليوم 24 أفريل 2023، حيث تمّ توفير كافة الامكانيات والوسائل لتأمين هذه العملية.


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