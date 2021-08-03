تسخير وسائل النقل العمومي لنقل البالغين من العمر 40 سنة فما فوق مجانا إلى مراكز التلقيح

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الثلاثاء،، أنه تبعا للأمر الرئاسي عدد 77 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جويلية 2021 المتعلّق بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد19، وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 2 أوت 2021 حول الاستعدادات الخاصة بتنظيم اليوم الوطني للتلقيح المزمع إجراؤه يوم 8 أوت 2021 وتلقي الجرعة الثانية يوم 29 أوت 2021، تقرر تسخير وسائل النقل العمومي من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساءا يومي 8 و29 اوت 2021 لنقل المواطنين البالغين من العمر 40 سنة فما فوق مجانا إلى مراكز التلقيح، خاصة من المناطق النائية مع المحافظة على وتيرة تمكن المواطنين من تلقي التلقيح مع الحرص على مراعاة إجراءات التوقي من الجائحة.

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