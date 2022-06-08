تسريب امتحان الفلسفة: مدير عام الامتحانات يوضّح

أكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عادل بن حميدة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، تسجيل محاولة غش في اليوم الأول لامتحان الباكالوريا دورة 2022، مبرزا بأن اللجان المكلفة بالتحقيق والبت في حالات الغش بصدد متابعة حالات الغش.

وراجت في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء مع انطلاق اليوم الأول لامتحان الباكالوريا صورة تظهر الاختبار الكتابي لمادة الفلسفة.

و أكد مدير عام الامتحانات أن ما راج على مواقع التواصل (الاختبار الكتابي لمادة الفلسفة) « لا يعتبر تسريبا » بالنظر إلى الصرامة التي ترافق عملية فتح الظروف المتضمنة للاختبارات بمراكز الامتحانات والبالغ عددها 578 مركز اختبار موزعين على كامل البلاد.

وأوضح بن حميدة بأن ما حدث يتعلق بتصوير الاختبار الكتابي بعد توزيعه داخل مركز الامتحان بهاتف جوال أحد المترشحين إلى خارج أسوار المؤسسة التربوية بنية الغش في الامتحان، مؤكدا أن جهود الوزارة منكبة على تأمين الامتحان الوطني ومكافحة وتتبع المتورطين في عمليات الغش.

وينص القانون على معاقبة المترشحين المتورطين في عمليات الغش وذلك بحرمانهم من اجتياز امتحان الباكالوريا من سنة إلى خمس سنوات، ومقاضاة كل مترشح يقع مسكه في وضع متلبس بصدد ممارسة الغش.

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