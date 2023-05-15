تسعيرة الحج وأسباب ارتفاعها محور لقاء سعيد بالشائبي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين 15 ماي 2023 بقصر قرطاج، إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية.

وتطرق اللقاء إلى آخر الاستعدادات لأداء حجيجنا الميامين لشعائر الحجّ ولزيارة المدينة المنوّرة.

كما تم التعرّض لتسعيرة الحجّ وللأسباب التي أدّت إلى ارتفاعها حتى بعد التخفيضات التي ساهمت عديد الأطراف فيها.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بحجيجنا الميامين إحاطة كاملة، وعلى ضرورة اختيار المرافقين بناء على مقاييس موضوعية حتى يقوموا بدورهم على أحسن وجه.

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