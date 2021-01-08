تسلم الدفعة الأولى من وسائل تدخل جديدة لمكافحة الإرهاب ومقاومة الجريمة

انتظم مساء أمس الخميس 07 جانفي 2021، بمقر الإدارة العامة لوحدات التدخل ببوشوشة، موكب تسلم الدفعة الأولى من وسائل تدخل جديدة مخصّصة لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والنظام ومقاومة الجريمة، تحت إشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي.

وعاين رئيس الحكومة بمناسبة هذه الزيارة جملة المعدات المتمثلة في آليات مدرعة تستجيب للمعايير الدولية في مجال التدخل وحماية الأمن العام، كما وقف على جاهزية أعوان وحدات التدخل، مثمنا مجهوداتهم في تأمين الفضاء العام.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه المعدات ستساهم في دعم قدرات أعوان التدخل وسترفع من أدائهم ونجاعة تدخلاتهم في التعاطي مع التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة، منوّها بالنجاحات التي حققتها المؤسسة الأمنية في هذا المجال.

وأضاف هشام مشيشي أن توفير هذه المعدات الجديدة يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير كل الإمكانيات اللازمة من أجل الرفع من أداء القوات الأمنية وتوفير أفضل الظروف لتأدية واجبهم وحمايتهم والحرص على سلامتهم.

كلمات البحث :مقاومة الجريمة;مكافحة الإرهاب;وسائل