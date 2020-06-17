تسليم شهائد الموافقة المبدئية على 16 مشروع طاقة متجددة

تولى وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي منجي مرزوق اليوم الأربعاء 17 جوان 2020، في مقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تسليم شهائد الموافقات المبدئية للمستثمرين لإنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص تبعا للدعوة الثالثة لتقديم المشاريع المنشورة في الغرض.

وتُسلّم شهائد الموافقة المبدئية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الطاقة، بناء على رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة وذلك باعتماد الإجراءات المنصوص عليها بدليل الاجراءات.

وتتمثل هذه المشاريع في 6 مشاريع من فئة 10 ميغاواط و10 مشاريع من فئة 1 ميغاواط وتبلغ كلفة استثماراتها الجملية حوالي 150 مليون دينار كما ستوفر مواطن شغل مباشرة يفوق عددها 150.

اما على المستوى الطاقي، فستمكن هذه المشاريع من تفادي استهلاك حوالي 30 كيلو طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي المستورد. وتتراوح التعريفة المقترحة للمشاريع التي تم قبولها من فئة 10 ميغاواط بين 125 و 130 مليم للكيلوواط ساعة وهو ما سيدر اقتصادا في مصاريف المحروقات للشركة التونسية للكهرباء والغاز بحوالي 10 مليون دينار سنويا.

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