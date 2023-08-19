تسليم 153 مسكنا اجتماعيا جماعيا بمعتمدية ساقية الزيت

أشرفت صباح اليوم السبت 19 أوت 2023، وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، رفقة المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس الحبيب بلغوثي والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان بصفاقس عاطف التلموذي، على موكب تسليم 153 مسكنا إجتماعيا جماعيا « إقامة الشهد » بمعتمدية ساقية الزيت بولاية صفاقس.

كما حضر هذا الموكب المدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية مراد المؤدب الحمروني والمديرة العامة لوحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي السيّدة سندس كريم والمدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب طارق الخراط ومعتمدة ساقية الزيت ليلى الهرابي وإطارات الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب وثلة من الإطارات المركزية والجهوية والمحلية.

ويقع مركب « إقامة الشهد » بحي الإنس 2 بساقية الزيت على أرض دولية تمسح 6685 متر مربع ويحتوي على 13 مدرجا بطابق أرضي وطابقين علويين ويشمل 133 مسكنا اجتماعيا بمساحة مغطاة 75 متر مربع يتكون من قاعة إستقبال وغرفتين و22 مسكنا بمساحة مغطاة بين 58 و65 متر مربع يتكون من قاعة إستقبال وغرفة، بالإضافة إلى مأوى للحارس ومقر لنقابة مالكي المركب.

وتجدر الإشارة إلي أن مركب « إقامة الشهد » بحي الإنس 2 الذي أنجزته الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب هو مشروع بتمويل من ميزانية الدولة بكلفة أشغال تقدر بحوالي 9.4 مليون دينار ويندرج في إطار العنصر الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

كما أنه في إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد في الطاقة ،تم تركيز فوانيس مقتصدة للطاقة بالمساكن الإجتماعية بالمركب

وسيتم ذلك بالنسبة للمشاريع القادمة التي سيتم تسليمها. وبالنسية للمنتفعين من ذوي الإحتياجات الخصوصية، فقد تم تمكينهم من مساكن على مستوى الطابق الأرضي مع تركيز تجهيزات خاصة تتناسب مع حاجياتهم.

وعلى إثر تسليم عقود ومفاتيح المساكن الإجتماعية إلى مستحقيها بمقر الولاية، توجهت السيّدة الوزيرة بالشكر للسيّد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس والسيّدات والسادة أعضاء اللجنة الجهوية بصفاقس على الجهود التي بذلوها لاتمام مختلف مراحل عملية تسليم المساكن الاجتماعية الى مستحقيها في أحسن الظروف، وجددت بالمناسبة تأكيدها حرص رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد على التسريع في تسليم كل المساكن الإجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال في كنف الشفافية والعدل والاستحقاق.

وأضافت وزيرة التجهيز والإسكان أن اللجان الجهوية بمختلف الولايات بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة تعمل بنسق حثيث لاستكمال البحوث الاجتماعية المدققة لإعداد القائمات النهائية حتى يتم توزيع كل المساكن الجاهزة على مستحقيها دون غيرهم.

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