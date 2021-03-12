تسلّم هبة من التّجهيزات الطبّية لفائدة مركز التّوليد وطبّ الرّضيع بتونس

أشرف وزير الصحّة فوزي مهدي، مرفوقا بسفير كندا بتونس Patrice Cousineau ومدير مكتب منظمّة الصحّة العالميّة بتونس إيف سوتيران اليوم الجمعة 12 مارس 2021، بمركز التّوليد وطبّ الرّضيع بتونس على موكب تسلّم هبة متمثّلة في سيّارة إسعاف مجهّزة لحديثي الولادة وتجهيزات طبّية متطوّرة لفائدة المركز، إلى جانب تجهيزات مماثلة لفائدة أقسام طبّ الرّضيع بكلّ من صفاقس ومستشفى شارل نيكول.

وتندرج هذه الهبة في إطار برنامج التّعاون الذّي بادرت بتنفيذه السّفارة الكنديّة بتونس بالتّنسيق مع منظّمة الصحّة العالميّة لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد 19.

وقد عبّر فوزي مهدي بالمناسبة عن تقديره لهذه المبادرة التّضامنيّة، مشيرا إلى أنها تؤكّد متانة العلاقات التّي تجمع تونس بأصدقائها في مختلف المجالات وخاصّة في المجال الصحّي.

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