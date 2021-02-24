تسلّم وحدات مجهزة للعزل الصحّي لفائدة مناطق العبور الحدوديّة

أشرف وزير الصحّة فوزي مهدي ظهر اليوم الأربعاء 24 فيفري 2021 بمطار تونس قرطاج الدّولي، على حفل تسلّم وحدات عزل صحي للحالات المشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا لفائدة مناطق العبور الحدوديّة وذلك في إطار معاضدة جهود تونس في مكافحة جائحة كوفيد-19 بتمويل من الإتحاد الأوروبي.

وقد حضر هذا الموكب بالخصوص Arnaud Péral المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس وMarcus Conaro سفير بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس إلى جانب مدير مكتب منظمّة الصحّة العالميّة بتونس Yves Souteyrand و Caroline Burgers رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتونس و سمير عزوز رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة بتونس.

هذا وسيتم بالإضافة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، تركيز وحدات صحية مماثلة بالمعابر الحدودية بكل من ملولة وبوشبكة وحزوة والمعبر الحدودي بالذهيبة.

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