تسمم 26 شخصا في حفل زفاف بسليانة

استقبل المستشفى الجهوي بسليانة الثلاثاء، 26 شخصا من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات أصيبوا بحالات تسمم إثر تناولهم لأكلة في حفل زفاف بمنطقة سيدي عامر من معتمدية سليانة الجنوبية.

وذكر مصدر طبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن 12 شخصا توجهوا في الفترة الصباحية لقسم الاستعجالي و14 في الفترة المسائية وقد ظهرت عليهم علامات التسمم من بينها أوجاع بالبطن والتقيؤ وإلاسهال وإرتفاع في درجات الحرارة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم إيواء 6 أشخاص ووضعهم تحت المراقبة الصحية من بينهم الطفل ووالدته لافتا إلى أن حالتهم جميعا مستقرة.

كما توجهت المصالح الصحية الإثنين إلى مكان حفل الزفاف، الذي أُقيم في الليلة الفاصلة بين يومي17 و18 جويلية الجاري، ورفعت عينات من الأكلات المقدمة والماء الصالح للشرب في انتظار صدور نتائج التحاليل .

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