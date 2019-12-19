تسميات جديدة بديوان رئيس البرلمان: مجلس الشعب يُوضح

أصدر مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، بلاغ توضيحيا على إثر ما تمّ تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم في علاقة بتسمية أعضاء ديوان رئيس المجلس.

وأكد الديوان أن:

- الجاري به العمل في مجلس نواب الشعب وفي غيره من مؤسسات الدولة هو حقّ رئيس المجلس في أن يكون له ديوان يساعده في القيام بمهامه يتكوّن من عدد من المستشارين يختارهم ممّن يرى فيهم الكفاءة في اختصاصات يحدّدها رئيس المجلس.

- التعاقد مع المستشارين أعضاء ديوان الرئيس يتم في مسار غير مسار التسميات والترقيات الإدارية التي تكون وفق شروط معيّنة وتمرّ عبر الهيئة العامة للوظيفة العمومية.

- موضوع التسميّات في الديوان قد تمّ التداول فيه في الاجتماع الأخير لمكتب المجلس، وتمّ الاتفاق على عرضه بكل تفاصيله في الاجتماع المقبل للمكتب تكريسا لمبدأ الشفافية.

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