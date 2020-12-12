تسميات جديدة برئاسة الحكومة

صدرت بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية أوامر حكومية مؤرخة في 10 ديسمبر 2020 تنص على عدد من التسميات.
وقد تمّ بمقتضى هذه الأوامر:
-تسمية فتحي بيار مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول نوفمبر 2020 . بمقتضى -تسمية حنان بوعزيز حرم الهاشمي، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة. -تسمية محمد علي العروي، عقيد بالأمن الوطني، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 16 نوفمبر 2020.
-تكليف شهر الدين غزالة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
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