تسميات جديدة في رئاسة الحكومة

اخر تحديث : 18/02/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

ساحة الحكومة القصبة

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمران حكوميان مؤرّخان بتاريخ 12 فيفري 2021 يتعلقان بتسميات جديدة في رئاسة الحكومة.
وقد تم تكليف:
- إلياس بالخوجة، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة الاتصال بمركز التوثيق الوطني برئاسة الحكومة ويتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية
-تسمية مصطفى الهلالي وسمية مقني في رتبة مستشار صحفي رئيس برئاسة الحكومة.


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