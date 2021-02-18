تسميات جديدة في رئاسة الحكومة

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمران حكوميان مؤرّخان بتاريخ 12 فيفري 2021 يتعلقان بتسميات جديدة في رئاسة الحكومة.
وقد تم تكليف:
- إلياس بالخوجة، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة الاتصال بمركز التوثيق الوطني برئاسة الحكومة ويتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية
-تسمية مصطفى الهلالي وسمية مقني في رتبة مستشار صحفي رئيس برئاسة الحكومة.
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