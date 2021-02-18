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تسميات جديدة صلب رئاسة الحكومة :أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ صدر اليوم الجمعة 13 جوان 2014، عن تعيينات جديدة صلبها كالآتي: "م ...

تسميات جديدة في رئاسة الحكومة أًصدر رئيس الحكومة مؤخرا، عددًا من الأوامر المتعلقة بتسميات جديدة في رئاسة الحكومة نُشرت ...

تسميات جديدة في الأفق ستشمل بعض المؤسسات العمومية كشفت صحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 30 ماي 2017، عن 6 تسميات جديدة في الأفق س ...

تعيينات جديدة صلب رئاسة الحكومة أقر رئيس الحكومة "يوسف الشاهد" اليوم الخميس، تعيينات جديدة صلب رئاسة الحكومة. وفيما يلي قائ ...