تسمية سنية الجلاصي كاتبة عامّة لوزارة النقل

أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الإثنين 10 جانفي 2022، عن صدور الأمر الرئاسي عدد32 لسنة 2022 المؤرّخ في 6 جانفي 2022 والذي بمقتضاه تمّت تسمية سنية الجلاصي حرم بن عمّار، مستشار المصالح العمومية، كاتبة عامّة لوزارة النقل ابتداء من 10 جوان 2021.

كما صدر أمر رئاسي عدد 36 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022، تمّت بموجبه تسمية فاتن الخماسي، أستاذة مساعدة للتعليم العالي الفلاحي، رئيسة لديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

كلمات البحث :سنية الجلاصي;كاتبة;وزارة النقل