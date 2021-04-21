تسهيلات إضافية للشركات المتضررة من تداعيات كورونا

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كــورونا التي لها جــذاذية أهلية على معــنى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 والتي تخلدت بذمتها ديون جبائية راجعة للدولة مثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019 و2020 والتي لم تبرم بعد روزنامات خلاص في شأنها تقرر منحها مزيد من التسهيلات في دفع هذه الديون مراعاة للوضع الاقتصادي الراهن خاصة أمام تداعيات تفشي جائحة كورونا وآثارها السلبية على سير نشاط هذه الشركات، وذلك من خلال :

- اكتتاب روزنامات دفع وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سبع سنوات،

- عدم اشتراط تسبقة لإبرام الروزنامة،

- منحها مدة إمهال في دفع القسط الأول بثلاثة أشهر.

ودعت الوزارة كافة أصحاب المؤسسات المعنية بالاتصال بالقباضات المالية مرجع النظر قصد إبرام دفع في اجل أقصاه 30 جوان 2021 و دفع القسط الأول في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2021 .

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