تسوية وضعية الشاحنات الموردة من قبل التونسيين بالخارج: الديوانة تُوضّح

أعلنت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها اليوم الاثنين، لكافّة الأشخاص الراغبين في تسوية الوضعية الديوانية للشاحنات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها والتي تم في شأنها إيداع تصاريح التوقف عن النشاط أو إضافة نشاط آخر لدى المصالح الجبائية المختصة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021، أنّه تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2022 تمكينهم من تسوية استثنائية للوضعية المذكورة وذلك بدفع 10% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد في تاريخ التسوية وحسب القيمة والنسب الجاري بها العمل في هذا التاريخ على أن لا يقل المبلغ المدفوع في كل الحالات على ثلاثة آلاف دينار عن كل شاحنة.

ويتمّ منح إمكانية التسوية المذكورة أعلاه شريطة :

- أن تكون الشاحنة مدرجة بالتعريفة الديوانية عدد 8704 ومسجلة بالسلسلة العادية ن. ت تبعا لانتفاعها بنظام الإعفاء في إطار إنجاز مشروع أو المساهمة فيه.

- أن يكون المعني بالأمر قد أودع تصريح التوقّف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرّح به أو إضافة نشاط آخر لدى المصالح الجبائية المختصّة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021.

- أن يكون المعني بالأمر قد استوفى مدة التحجير المحددة بخمس سنوات من تاريخ تسجيل شاحنته بالسلسلة التونسية ن ت قبل تاريخ 30جوان 2022،

- أن يتم استكمال عملية التسوية المتعلقة بإيداع التصريح الديواني للتسوية واستكمال إجراءات التجارة الخارجية وخلاص المبالغ المستوجبة قبل تاريخ 30 جوان 2022.

كما تجدر الإشارة أن التمتع بهذه التسوية تشمل أيضا أصحاب الشاحنات المحجوزة من قبل مصالح الديوانة والذين قاموا بإيداع مطالب صلح لدى المصالح الديوانية وصدرت في شأن مطالبهم قرارات صلحية.

و يتعين على الراغبين في الانتفاع بهذه التسوية إعداد مطلب في الغرض وإيداعه لدى المكتب الجهوي للديوانة مرجع النظر.

وتتولى المصالح الديوانية المعنية إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل التسوية بالتنسيق مع مكتب الأداءات المعني.

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