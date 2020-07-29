تسيير 3 رحلات خاصة بين مسقط وتونس

اخر تحديث : 29/07/2020

تسيير 3 رحلات خاصة بين مسقط وتونس

أعلن الطيران العماني عن تسيير 3 رحلات خاصة بين مسقط وتونس في يومي 15 و 30 أوت 2020.


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