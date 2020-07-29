تسيير 3 رحلات خاصة بين مسقط وتونس

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عودة الرحالات الجوية بين العراق والكويت لأول مرة منذ 22 سنة ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأنه من المنتظر عودة الرحالات الجوية بين العراق والكويت للمرة ...

سوسة: الحكم بمنع وكالة أسفار من تسيير رحلات إلى القدس قررت الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بسوسة صباح اليوم الاثنين، الحكم بمنع وكالة أسف ...

بداية من اليوم: تسيير خط بري أسبوعي مباشر بين تونس والجزائر أعلن الرئيس المدير العام لشركة النقل بين المدن "كريم الدواف" في تصريح للإذاعة الوطنية ال ...

8 جوان: التصريح بالحكم في قضية منع تسيير رحلات إلى القدس من المنتظر أن يقع التصريح بالحكم في قضية منع تسيير رحلات إلى القدس المحتلة في جلسة يوم 8 ج ...