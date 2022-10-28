تشريعية 2022: انتهاء فترة قبول الترشحات دون تسجيل أي مترشح بدائرة إفريقيا

أعلن نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، أن مطالب الترشح بالداخل (151 دائرة انتخابية) بلغت 1400 مطلب فيما بلغ عدد مطالب الترشح بالخارج (10 دوائر) 27 مطلب ترشح بكل الدوائر الانتخابية باستثناء دائرة إفريقيا التي لم تسجل تقديم أي ترشح.

وأضاف الجديدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة تبدأ انطلاقا من اليوم في التثبت من صحة الترشح والوثائق المقدمة من قبل المترشح والبت في القائمة الأولية للمترشحين وفق الرزنامة المضبوطة، مؤكدا أن الهيئة إذا توصلت بقرار إحالة من النيابة العمومية يخص أحد المترشحين من أجل ارتكابه جرائم تلاعب بالملفات أو شراء ذمم وتزكيات فإنها تقرر خلال آجال البت رفض مطلب الترشح.

وفي صورة توصل الهيئة بعد آجال البت في الترشحات وقبول المترشح، بإحالة من النيابة العمومية بملفات تخص مترشحين قاموا بمخالفات « جسيمة وثابتة » قال ماهر الجديدي إن الهيئة بإمكانها رفض المترشح حتى بعد آجال البت .

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت الإثنين الماضي التمديد في فترة قبول الترشحات بثلاثة أيام، والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم 24 أكتوبر الجاري، وقد مكن هذا التمديد من قبول 178 مطلب ترشح جديد (145 مترشحا و33 مترشحة).

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