تشريعية 2022: انطلاق فرز أصوات الناخبين

انطلقت عمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية بعد غلق جميع مراكز الاقتراع بكامل تراب الجمهورية باستثناء المراكز التي وقع التمديد في توقيت إلى غلقها إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت 17 ديسمبر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات فرز الأصوات بالمراكز الانتخابية ذات التوقيت الاستثنائي انطلقت بعد غلق المراكز على الساعة الرابعة مساء.

من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمّد التليلي المنصري أنّ نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية لم تتجاوز 9 بالمائة قبل نصف ساعة من إغلاق مراكز الإقتراع أبوابها.

كلمات البحث :الناخبين;تصويت