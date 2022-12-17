تشريعية 2022: بودن تُدلي بصوتها

أدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، واجبها الانتخابي للانتخابات التشريعية بمكتب الاقتراع بالمدرسة الابتدائية بضفاف البحيرة.

جدير بالذكر بأن 9136502 شخصا مسجلا للانتخابات مدعو لاختيار 154 نائبا من جملة 1055 مترشحا يتوزعون على 122 مترشحة من النساء بنسبة 11.6 بالمائة من جملة المترشحين و88.4 بالمائة من المترشحين الرجال وعددهم 933 شخصا.

وللإشارة فإنه يوجد 4692 مركز اقتراع، 4551 مركزا داخل تراب الجمهورية و141 مركزا في الدوائر الثلاث بفرنسا وإيطاليا، و11485 مكتب اقتراع يتوزعون على 11310 مكتب في الداخل و175 مكتب في الخارج.

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