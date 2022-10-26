تشريعية 2022: تقديم 1281 ملف ترشح إلى غاية يوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء الثلاثاء، أن العدد الجملي للترشحات التي تم تقديمها للإنتخابات التشريعية المقبلة، بلغ، بتاريخ يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، وبعد غلق المكاتب الرئيسية للترشحات (على الساعة السادسة مساء)، 1281 ملفا، منها 1090 لرجال و191 لنساء.

وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قرر مطلع الأسبوع الجاري، التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، بثلاثة أيام بداية من اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء.

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