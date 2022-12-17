تشريعية: 7.19% نسبة المشاركة إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال النقطة الإعلاميّة الثانية اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال 7.19%.

وبلغ عدد الناخبين اللذين قاموا بالتصويت 656.915 من إجمالي الناخبين المسجلين.

وفي رده على سؤال يتعلق بنسبة الإقبال على الاقتراع، أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري أنه لا يُمكن التعليق على ذلك أو تحديد التبريرات إلى حين غلق مكاتب التصويت، مبرزا بأننا تعودنا في تونس أن تُسجل الساعات الأخيرة نسبة إقبال معتبرة خاصة من الفئة الشبابية.

كلمات البحث :انتخابات;تشريعية;مشاركة