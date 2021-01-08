تشريك القطاع الصحي الخاص في إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتلقيح

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ابتداء من الغد: انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ أصدرته يوم الجمعة، عن انطلاق ال ...

انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب غرة جانفي 2018 أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها، أن الحملة الوطنية للتلقي ...

إنطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب أصدرت أمس الاثنين، وزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري بلاغا اعلنت فيه عن انطلاق الح ...

حملة وطنية مجانية للتلقيح ضد داء الكلب بكافة الولايات أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الحم ...