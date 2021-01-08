تشريك القطاع الصحي الخاص في إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتلقيح

انتظمت بمقرّ وزارة الصحّة مساء اليوم الجمعة 8 جانفي 2021، جلسة عمل بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي وبحضور ممثلي هياكل القطاع الصحي الخاص، ضمت بالخصوص رئيس الجامعة الوطنية للصحة طارق النيفر ورئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة أبوبكر زخامة ورئيسة الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية سارة المصمودي.
وقد خصصت الجلسة لتدارس السبل الكفيلة بتشريك القطاع الصحي الخاص في إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.
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