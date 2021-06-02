تشريك سجناء في الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد

تم يوم الثلاثاء غرة جوان 2021، بالسجن المدني بالمرناقية إمضاء اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ممثلة في شخص رئيسها عماد بوخريص والهيئة العامة للسجون والإصلاح في شخص رئيسها إلياس الزلاق.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك وإلى الاستفادة المتبادلة من خبرات الطرفين وإلى مزيد تكريس الشفافية والمساءلة والنزاهة في عمل الهيئتين.

وإثر إمضاء الاتفاقية، تمّ الشروع في استشارة عيّنة تمثيلية من المساجين بخصوص الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2022-2026.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستشارة ستشمل مساجين من جميع الوحدات السجنية.

كلمات البحث :استراتيجية;سجناء;فساد