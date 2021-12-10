تشكيلة المنتخب الوطني التونسي ضد عمان

يُلاقي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، نظيره العماني على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة في أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 على الساعة 16.00 بتوقيت تونس.

و في ما يلي التشكيلة الاساسية لنسور قرطاج :

معز حسن- محمد دراغر – أمين بن حميدة – بلال العيفة – ياسين مرياح – غيلان الشعلالي – الفرجاني ساسي – حنبعل المجبري – نعيم السليتي – يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري.

وسيتولى إدارة المباراة الحكم الالماني دانيال سيبيرت.

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