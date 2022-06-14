تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في مواجهة اليابان

اخر تحديث : 14/06/2022
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

المنتخب الوطني

يُلاقي المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، نظيره الياباني بداية من الساعة 10:55 بتوقيت تونس في ملعب سويتة « SUITA » بأوزاكا في نهائي الدورة الدولية الودية.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي :
أيمن دحمان
علي العابدي – منتصر الطالبي – بلال العيفة – محمد دراڨر
الفرجاني ساسي – عيسى لعيدوني – محمد علي بن رمضان
يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي – أنيس بن سليمان


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