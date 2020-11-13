تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة تنزانيا



يُواجه مساء اليوم الجمعة، إنطلاقا من الساعة الثامنة ليلا المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، في لقاء الجولة الثالثة لتصفيات كأس إفريقيا تنزانيا بملعب حمادي العقربي برادس.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني :

فاروق بن مصطفى

علي معلول

ياسين مرياح

ديلان برون – محمد دراڨر

الفرجاني ساسي

الياس السخيري

انيس بن سليمان

يوسف المساكني

وهبي الخزري

حمزة رفيع

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