تشكيلة حكومة الفخفاخ

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ليبيا: الإعلان عن تشكيلة حكومة الوحدة الليبية بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة تم اليوم الثلاثاء الإعلان عن تشكيلة حكومة ليبية جديدة للوفاق الوطني تهدف إلى توحيد الأطرا ...

الهاروني: حكومة الفخفاخ لا يُمكن أن تحظى بثقة حركة النهضة أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في نقطة إعلامية اليوم الجمعة، أن حكومة إ ...

سعيّد: إذا أسقط البرلمان حكومة الفخفاخ فالنواب يتحملون تبعات الأزمة أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في حوار له مع القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الخميس، أن الن ...