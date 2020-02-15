تشكيلة حكومة الفخفاخ

كشفت مصادر مطلعة اليوم السبت، أن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قدّم لمُمثلي الأحزاب المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة، قائمة الحقائب الوزارية المُسندة لفريقه الحكومي المقترح.
وتضم التشكيلة الحكومية كلا من:
وزير الدفاع الوطني: عماد الحزقي
وزير الشؤون الخارجية: نور الدين الري
وزير العدل: ثريا الجريبي
وزير الداخلية: هشام المشيشي
وزير المالية: علي الكعلي
وزير الصناعة: نزار يعيش
وزير النقل: عماد الحمامي
وزير الشؤون الاجتماعية: الحبيب الكشو
وزيرة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي: لبنى الجريبي
وزير الاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي
وزير التربية: محمد الحامدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: خليل العميري
وزير الصحة: عبد اللطيف المكي
وزير التجارة: محمد المسليني
وزير الطاقة والمناجم: منجي مرزوق
ﻭﺯﻳﺮ لدى لرئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب: علي الحفصي
وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية: العياشي الهمامي
وزير السياحة: محمد علي التومي
وزيرة الشؤون الثقافية: شيراز العتيري
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي
وزير شؤون الشباب والرياضة: أحمد قعلول
وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن: أسماء السحيري
وزير التجهيز: منصف السليطي
وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو
وزير الفلاحة: أسامة الخريجي
كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالمنظومة المائية: عاتكة بحر
وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم
وزير البيئة: شكري بن حسن
وزير الحكم المحلي: أنور معروف
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