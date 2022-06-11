تصريحات صالح عطية: النيابة العسكرية تفتح بحثاً تحقيقياً

أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها اليوم السبت، أن النيابة العسكرية بتونس تولت اليوم فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، صالح عطية، لإحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.

ووصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري هذه التصريحات بأنها » خطيرة » وتمس « بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية ».

وأوضحت الوكالة ان البحث التحقيقي التي سيطال صالح عطية » يتعلق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي و نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته و الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات ».

ووفق بلاغ وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، فإن تصريحات عطية مفادها طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات اتحاد الشغل ووضع بعض « قياداته السياسية » رهن الإقامة الجبرية العسكرية ».

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