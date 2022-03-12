تصنيع آلة لفرز وتثمين النفايات بإمكانيات 100% تونسية

استقبل وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي اليوم الجمعة 11 مارس 2022، بمقر الوزارة مريم عيّاد الباحثة في المجال البيئي وصاحبة مبادرة بعث مشروع تصنيع آلة لفرز وتثمين النفايات بإمكانيات 100% تونسية.

وتم خلال جلسة العمل تدارس سبل التعاون بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لتنفيذ هذا المشروع وبحث إمكانيات إحداث إختصاصات تكوين مهني جديدة في مجال صناعة آلات فرز النفايات وصيانتها ومعالجة وتثمين النفايات.

وتم الاتفاق على الإنطلاق في إعداد إتفاقية مشتركة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة البيئة في الغرض والإسراع في امضاءها حتى يتسنى الشروع في بلورة المراحل التنفيذية للمشروع و تنزيله على أرض الواقع.

وحضر هذا اللقاء كل سناء درمول المديرة العامة للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين وبدر الدين لسمر المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وعدد من إطارات الديوان بالوزارة ومن الوكالة التونسية للتكوين المهني.

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