تصنيف البلدان حسب المخاطر والوافدين إلى تونس: وزارة الصحة تُوّضح

أصدرت وزارة الصحة اليوم الجمعة، بلاغا توضيحيا في نطاق التّحيين الدّوري لتصنيف البلدان حسب المخاطر والوافدين إلى تونس

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنّسبة لبلدان الجوار التالية:

-فيما يتعلّق بالجزائر وليبيا: تمّ إعداد إجراءات خصوصيّة سيتمّ تفعيلها فور فتح الحدود بين تونس وهذين البلدين.

-فيما يتعلّق بفرنسا وإيطاليا ومالطا: يتواصل اعتماد تطبيق الإجراءات المعمول بها حاليّا والمتمثّلة في إجباريّة استظهار جميع الوافدين من هذه البلدان بتحليل سلبي والخضوع للحجر الصحّي الذّاتي تتراوح بين 7 و14 يوما حسب الحالة مع تشديد عمليّات الرّقابة من طرف الهياكل المعنيّة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ البروتوكولات الخصوصيّة للرّحلات السيّاحيّة المؤطّرة تبقى سارية المفعول.

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