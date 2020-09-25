تصنيف البلدان حسب المخاطر والوافدين إلى تونس: وزارة الصحة تُوّضح

اخر تحديث : 25/09/2020

تركيز الكاميرات الحرارية لتقصّي درجات الحرارة لدى المسافرين القادمين إلى مطار تونس قرطاج

أصدرت وزارة الصحة اليوم الجمعة، بلاغا توضيحيا في نطاق التّحيين الدّوري لتصنيف البلدان حسب المخاطر والوافدين إلى تونس
وأشارت الوزارة إلى أنه بالنّسبة لبلدان الجوار التالية:
-فيما يتعلّق بالجزائر وليبيا: تمّ إعداد إجراءات خصوصيّة سيتمّ تفعيلها فور فتح الحدود بين تونس وهذين البلدين.
-فيما يتعلّق بفرنسا وإيطاليا ومالطا: يتواصل اعتماد تطبيق الإجراءات المعمول بها حاليّا والمتمثّلة في إجباريّة استظهار جميع الوافدين من هذه البلدان بتحليل سلبي والخضوع للحجر الصحّي الذّاتي تتراوح بين 7 و14 يوما حسب الحالة مع تشديد عمليّات الرّقابة من طرف الهياكل المعنيّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ البروتوكولات الخصوصيّة للرّحلات السيّاحيّة المؤطّرة تبقى سارية المفعول.


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