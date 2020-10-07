تصنيف توزر منطقة ذات خطورة انتشار مرتفعة لفيروس كورونا

اجتمع وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الأربعاء، بنواب الشعب المنتخبين عن دائرة توزر ثم بوالي توزر والمدير الجهوي للصحة، في إطار المتابعة الدقيقة لتطور الوضع الوبائي في الجهات وملاءمة الاجراءات الصحية معه.

وبعد تدارس الوضع الوبائي العام بالجهة والخاص بكل معتمدية، أعلن وزير الصحة تصنيف معتمدية توزر المدينة منطقة ذات خطورة انتشار مرتفعة للفيروس استنادا إلى المقاييس الوبائية.

وأوصى الوزير السلطات الجهوية بضرورة ملائمة الاجراءات الأمنية والصحية مع هذا التصنيف وفق قرارات مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا.

كلمات البحث :انتشار;توزر;كورونا