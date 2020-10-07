تصنيف توزر منطقة ذات خطورة انتشار مرتفعة لفيروس كورونا

اجتمع وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الأربعاء، بنواب الشعب المنتخبين عن دائرة توزر ثم بوالي توزر والمدير الجهوي للصحة، في إطار المتابعة الدقيقة لتطور الوضع الوبائي في الجهات وملاءمة الاجراءات الصحية معه.
وبعد تدارس الوضع الوبائي العام بالجهة والخاص بكل معتمدية، أعلن وزير الصحة تصنيف معتمدية توزر المدينة منطقة ذات خطورة انتشار مرتفعة للفيروس استنادا إلى المقاييس الوبائية.
وأوصى الوزير السلطات الجهوية بضرورة ملائمة الاجراءات الأمنية والصحية مع هذا التصنيف وفق قرارات مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا.
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