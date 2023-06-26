تصنيف لاعبات التنس المحترفات: أنس جابر تحافظ على مركزها السادس

حافظت لاعبة التنس التونسية أنس جابر على مركزها السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين، رغم خروجها المبكر من بطولة برلين وتفويتها في لقبها بعد خسارتها في الدور السادس عشر امام الالمانية جول نيمير.

وتخوض أنس جابر الأسبوع الجاري منافسات بطولة إيستبورن الانقليزية حيث ستواجه في الدور الأول يوم الثلاثاء التشيكية ماركيتا فونروسوفا المصنفة 40 عالميا.

تجدر الإشارة إلى ن صدارة التصنيف العالمي بقيت على حالها بعد أن حلت البولونية إيفا شفينوتيك في المركز الأول متبوعة بالبيلاروسية ارينا سابالينكا والكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

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