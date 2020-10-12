تصنيف 10 معتمديات إضافية كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة لكورونا

قام المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة بتاريخ اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، بتقييم شامل لكلّ المعتمديّات، وذلك في إطار المتابعة الدوريّة لتفشي وباء كورونا.

وأفضى هذا التقييم إلى حصر 10 معتمديّات إضافيّة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة.

وقد تمّ إحالة هذه القائمة إلى السلطات الجهويّة المعنيّة قصد تطبيق الإجراءات الصحيّة والأمنيّة التي تمّ إقرارها في مجلس الوزراء المضيّق المنعقد يوم 3 أكتوبر 2020.



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